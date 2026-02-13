Napoli-Roma analisi tattica del big match | chi segna per primo vince sempre?

Napoli-Roma, in programma domenica alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, è uno di quei crocevia che possono indirizzare l’intera stagione. La partita si annuncia ricca di suspense, soprattutto perché le due squadre hanno mostrato caratteristiche opposte nelle ultime settimane: il Napoli, con un attacco spaventoso, e la Roma, più solida in difesa. La chiave potrebbe essere il primo gol, visto che nelle ultime cinque sfide tra queste squadre chi segna per primo ha sempre portato a vittorie certe, e questa volta i partenopei puntano a sbloccare subito il risultato per mettere pressione ai giallorossi.

