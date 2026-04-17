DI sicurezza il Sì del Senato e la corsa contro il tempo per votarlo anche alla Camera

Il Senato ha approvato la legge sulla sicurezza, mentre si continua a lavorare per ottenere il via libera anche alla Camera. La seduta si è protratta a lungo, con pochi assenti tra i rappresentanti del centrodestra, che mira a consolidare il risultato politico. La votazione in aula è stata rapida e senza grandi sorprese, confermando l’orientamento delle forze di maggioranza. Ora si attende il passaggio parlamentare successivo.

Maratona in aula, ma il voto è arrivato scontato e con pochi assenti tra i banchi del centrodestra che intende incassare il risultato politico. Il nuovo decreto sicurezza, quello che prevede il fermo preventivo per i manifestanti considerati potenzialmente pericolosi e lo “scudo penale” per gli agenti di pubblica sicurezza, incassa il primo sì al Senato con 96 voti favorevoli e 46 contrari, in conclusione di una lunga battaglia in aula, culminata in una seduta durata, ieri 16 aprile, 10 ore. Ora, l’obiettivo è spostarsi alla Camera per il nuovo sì entro il 25 aprile, quando il decreto scade. Cosa dice il testo. Il testo, varato il 24 febbraio, ha subito il cannoneggiamento dell’opposizione già in commissione, con 1000 emendamenti presentati.🔗 Leggi su Open.online UFO e Alieni: l'ipotesi Interdimensionale | E se la Fisica avesse appena confermato l’Inferno 2/2 Notizie correlate Decreto sicurezza, il Senato approva il testo: ora la corsa alla Camera prima della scadenza del 25 aprileIl decreto sicurezza ha ottenuto il via libera dell’Aula di Palazzo Madama con 96 voti favorevoli e 46 contrari, senza astensioni. Il Senato approva il dl sicurezza, ora di corsa alla Camera per ok finaleCon 96 voti favorevoli e 46 contrari, l'aula del Senato ha approvato il decreto sicurezza dopo la maratona di ieri durata 10 ore. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Decreto sicurezza: oggi si vota in Senato; Informativa sull'azione del Governo, l'intervento del Presidente Meloni al Senato della Repubblica; Il Csm boccia il nuovo decreto sicurezza: Incide sulle libertà; Il dl Sicurezza al Senato, tra piccole modifiche e ostruzionismo. Dl sicurezza, frizioni nella maggioranza: oggi il primo sì in SenatoCaduti gli oltre mille emendamenti delle opposizioni. Norma rivista: ok ai coltellini, ma pene inasprite a chi li porta sui bus o nei dintorni di banche. La ... repubblica.it Decreto sicurezza, il Senato approva il testo: ora la corsa alla Camera prima della scadenza del 25 aprileIl Senato approva il decreto Sicurezza: tutele estese al personale ATA, Daspo urbano potenziato, armi limitate e nuovi presidi tecnologici ... orizzontescuola.it Passa al Senato con 96 voti (contrarie tutte le opposizioni, con 46 no) il decreto Sicurezza in prima approvazione. Da martedì 21 aprile il testo sarà alla Camera, dove il governo ha già posto là fiducia. I tempi imposti sono strettissimi, con il rischio di "forzature g facebook Decreto sicurezza, ok dal Senato alle norme su coltelli, stupefacenti e manifestazioni: tutte le novità x.com