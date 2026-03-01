Ente parco delle Madonie Antonio Spinnato è il nuovo zoologo dell' Unesco global geoparks

Il parco delle Madonie ha annunciato l’ingresso di Antonio Spinnato come nuovo zoologo dell’Unesco Global Geoparks. Spinnato, proveniente dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, assume questo ruolo grazie all’accordo con l’ente e alla collaborazione del direttore generale Francesca Di Gaudio. L’ente ha espresso un ringraziamento formale per la disponibilità mostrata dall’istituzione.

Il dotttore Antonio Spinnato giunge in posizione di comando dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia grazie alla disponibilità istituzionale del direttore generale Francesca Di Gaudio, cui l'ente parco ha rivolto un sentito ringraziamento per aver accolto con sensibilità e.