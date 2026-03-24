Tempo di lettura: < 1 minuto Stefano Diglio, vicesindaco di Arpaia, è stato eletto presidente della Comunità montana del Taburno. La vicepresidente sarà Anna Buzzo, consigliera di Sant’Agata de’ Goti e Gerardo Perna Petrone, sindaco di Forchia assessore. “Nel primo discorso il neo presidente Stefano Diglio ha chiesto giustamente collaborazione, senso istituzionale e rispetto reciproco. Per l’Ente montano si chiude con la seduta del Consiglio odierna, che si è svolta in un clima sereno, una fase delicata, in cui non sono mancati momenti di dialettica anche aspri. Ma questo capitolo si chiude. Ora è il tempo dello spirito di servizio che tutti dobbiamo mettere a disposizione della Comunità montana, con serietà, impegno e umiltà” lo spiegano in una nota i rappresentanti di NdC in seno all’Ente montano del Taburno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunità Montana del Taburno, Diglio eletto presidente. NdC: “Ora Ente merita serenità istituzionale”

Articoli correlati

NdC attacca il presidente della Comunità Montana del Taburno: “Destituzione inopportuna”«Il blitz con il quale il presidente, pro tempore e gravato da una mozione di sfiducia costruttiva sub iudice e su cui attendiamo, con fiducia, la...

Comunità Montana del Taburno, NdC: “Vincono la democrazia, il buon senso e l’algebra”“E’ stato nominato il commissario ad acta per la convocazione del Consiglio all’Ente montano del Taburno.

Tutto quello che riguarda Comunità Montana del

Temi più discussi: Comunità Montana del Taburno, il Tar respinge il ricorso del presidente Caporaso: legittima la nomina del commissario prefettizio; Comunità montana Taburno, convocato per martedì il Consiglio generale; Comunità Montana del Taburno, NdC: 'Tar ci ha dato ragione in toto. Ora il Consiglio per ristabilire le regole democratiche'; NdC: Ente montano, Tar ci ha dato ragione in toto.

Comunità montana del Taburno, Diglio eletto presidenteNdC: Ora Ente merita serenità istituzionale, al lavoro ... msn.com

Comunità Montana del Taburno, il Tar respinge il ricorso del presidente Caporaso: legittima la nomina del commissario prefettizioIl Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato da Gennaro Caporaso, presidente della Comunità Montana del Taburno, contro il decreto con cui il prefetto di Bene ... ntr24.tv

L'assemblea della Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino approva all'unanimità il piano. L'approvazione del piano locale di prevenzione AIB, redatto dal geologo ing. Tomaso Luca Invernizzi, fa seguito al rinnovo della convenzione avvenu - facebook.com facebook