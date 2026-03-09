Costacurta ha commentato la corsa alla Champions, affermando che, a suo avviso, sono attualmente loro i favoriti. La sua analisi si concentra sulla situazione attuale delle squadre coinvolte, evidenziando una sorpresa riguardo alle preferenze per la qualificazione. La dichiarazione arriva in un momento di grande attenzione sulla competizione europea e sulle possibilità delle squadre di avanzare nel torneo.

Costacurta analizza il momento vissuto dalla Juventus svelando la grande e inattesa sorpresa per la serrata corsa alla prossima Champions. Il dibattito si accende sulle chance della Juventus di centrare l'accesso alla prossima Champions League. L'altalenante rendimento stagionale ha sollevato pesanti dubbi sulle reali possibilità di raggiungere l'ambito quarto posto. Negli studi di Sky Sport è andata in scena una riflessione sulle dinamiche del gruppo. Ad analizzare il delicato momento è stato Alessandro Costacurta, che ha espresso un giudizio molto netto sulle prospettive future della squadra. Il focus si è concentrato inizialmente sul percorso europeo.

Costacurta a sorpresa sulla corsa Champions: «Secondo me sono loro i favoriti in questo momento». La sua analisi

