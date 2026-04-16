Paolo Di Canio prende a craniate il tavolo Federica Masolin gli carezza la testa | era tutto organizzato

Durante un dibattito post partita trasmesso da Sky Sport, Paolo Di Canio ha colpito il tavolo con la testa, suscitando la reazione di Fabio Capello che si è alzato per aiutarlo. Nel frattempo, Federica Masolin si è avvicinata e ha toccato dolcemente la testa dell’ex calciatore. L’episodio si è verificato durante la trasmissione, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle motivazioni.

Il dibattito post Champions nello studio di Sky Sport ha avuto un momento sorprendente quando Paolo Di Canio ha preso a testate il tavolo: Fabio Capello si è alzato per prestargli soccorso, Federica Masolin è andata ad accarezzargli il cranio. La rivelazione poco dopo: "È una gag".🔗 Leggi su Fanpage.it

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