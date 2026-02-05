Sant' Angelo dei Lombardi rissa in carcere | quattro detenuti verso l' udienza

Una rissa tra quattro detenuti è scoppiata nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi il 22 luglio. La discussione è degenerata in violenza all’interno della casa circondariale, adesso i quattro sono in attesa di essere ascoltati dall’udienza. La polizia penitenziaria ha dovuto intervenire per calmare gli animi e mettere fine alla lite. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha sollevato nuovamente il problema delle tensioni tra i detenuti.

I fatti risalgono al 22 luglio 2023 e si collocano all'interno della casa circondariale di Sant'Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Nel corso della stessa giornata, quattro detenuti sarebbero stati coinvolti in due distinti episodi di colluttazione avvenuti all'interno dell'istituto penitenziario. Uno degli scontri si sarebbe verificato anche in prossimità dell'infermeria. L'accaduto è stato ricostruito dalla Polizia Penitenziaria, che ha svolto gli accertamenti e trasmesso un'informativa alla Procura della Repubblica di Avellino. Al termine delle indagini, per i quattro, reclusi al momento dei fatti, è stata formulata l'accusa di rissa.

