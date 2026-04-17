Derby campano | lo Sporting Sala Consilina travolge la Sandro Abate

Lo Sporting Sala Consilina ha vinto il derby campano di Serie A contro la Sandro Abate con il punteggio di 4-2. La partita si è svolta questa sera presso il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo. La squadra di casa ha ottenuto la vittoria in una sfida combattuta e combattuta tra le due formazioni.

Lo Sporting Sala Consilina ha dominato il derby campano di Serie A sconfiggendo la Sandro Abate per 4-2, in una sfida disputata questa sera presso il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo. Dopo un primo tempo caratterizzato da un equilibrio tattico costante, i padroni di casa hanno scatenato una tempesta offensiva nella ripresa, infliggendo un colpo durissimo alla formazione avellinese. Il collasso avellinese e la fulmineità del finale. La gara è iniziata con l’impatto di Arillo, che al 14° minuto ha sbloccato il punteggio regalando il vantaggio allo Sporting Sala Consilina. La contesa è rimasta accesa fino alla ripresa, quando Galletto, per la squadra della Sandro Abate, ha trovato il pareggio all’8’50” del secondo tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby campano: lo Sporting Sala Consilina travolge la Sandro Abate Notizie correlate Sandro Abate domina il derby campano: 7-5 al Napoli FutsalUna partita intensa e ricca di colpi di scena al Pala Del Mauro di Avellino, dove la Sandro Abate ha sconfitto il Napoli Futsal per 7-5 nel sentito... Calcio a 5: Meta Catania e L84 Torino non sbagliano in Serie A. Bene anche lo Sporting Sala ConsilinaLa 20esima giornata della regular season della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 è andata tutta in archivio. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Serie A KINTO, ritorno col botto: L84-Feldi SKY Match. Sala Consilina-Sandro Abate, più che un derby; A San Rufo è tempo di derby: Sala Consilina-Sandro Abate confronto cruciale; SerieA, Day26: derby campano Sala-Sandro Abate. Big-match L84-Feldi, scontro salvezza a Treviso; Serie A Futsal, 26^ giornata: scontro d'alta quota per la Feldi Eboli, derby Sala Consilina-Sandro Abate. Sporting Sala Consilina, piacere di stupire. Pianificazione e mentalitàBuona la terza. Due stagioni di apprendistato per prendere le misure di un campionato complesso come la Serie A di futsal, ora il grande salto dello Sporting Sala Consilina, una delle otto qualificate ... corrieredellosport.it #futsalmercato Sporting Sala Consilina Futsal, il terzo annuncio: avanti con Italo Rossetti #SerieAFutsal facebook