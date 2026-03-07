Sandro Abate domina il derby campano | 7-5 al Napoli Futsal

Nel match della 21ª giornata di Serie A di futsal, la Sandro Abate ha battuto il Napoli Futsal con il punteggio di 7-5 al Pala Del Mauro di Avellino. La partita si è rivelata molto combattuta, con numerosi cambi di leadership e diverse occasioni da rete da entrambe le squadre. La sfida ha visto protagonisti i giocatori di entrambe le formazioni in un confronto caratterizzato da intensità e colpi di scena.

Una partita intensa e ricca di colpi di scena al Pala Del Mauro di Avellino, dove la Sandro Abate ha sconfitto il Napoli Futsal per 7-5 nel sentito derby campano della 21ª giornata di Serie A di futsal. I padroni di casa hanno preso subito il comando con Everton, che ha aperto le marcature al 1'. Poi Dimas (11'26'') e un autogol (15'10'') hanno portato l'Abate sul 3-0 alla fine del primo tempo. Nella ripresa è esploso Galletto, autore di una doppietta in 24 secondi (30'28'' e 30'52''), portando il parziale sul 5-1. Il Napoli Futsal ha reagito con orgoglio: Bolo Alemany, Guilhermão e Borruto hanno accorciato le distanze in rapida successione portando il risultato sul 5-4. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

