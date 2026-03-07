Sandro Abate domina il derby campano | 7-5 al Napoli Futsal

Da avellinotoday.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match della 21ª giornata di Serie A di futsal, la Sandro Abate ha battuto il Napoli Futsal con il punteggio di 7-5 al Pala Del Mauro di Avellino. La partita si è rivelata molto combattuta, con numerosi cambi di leadership e diverse occasioni da rete da entrambe le squadre. La sfida ha visto protagonisti i giocatori di entrambe le formazioni in un confronto caratterizzato da intensità e colpi di scena.

Una partita intensa e ricca di colpi di scena al Pala Del Mauro di Avellino, dove la Sandro Abate ha sconfitto il Napoli Futsal per 7-5 nel sentito derby campano della 21ª giornata di Serie A di futsal. I padroni di casa hanno preso subito il comando con Everton, che ha aperto le marcature al 1'. Poi Dimas (11'26'') e un autogol (15'10'') hanno portato l'Abate sul 3-0 alla fine del primo tempo. Nella ripresa è esploso Galletto, autore di una doppietta in 24 secondi (30'28'' e 30'52''), portando il parziale sul 5-1. Il Napoli Futsal ha reagito con orgoglio: Bolo Alemany, Guilhermão e Borruto hanno accorciato le distanze in rapida successione portando il risultato sul 5-4. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: CDM Futsal travolta dalla Sandro Abate: orgoglio Ricci e Boaventura, ma i tre punti volano ad Avellino

Sandro Abate travolge Roma 1927: 6-0 nella 15ª giornata di Serie A di futsalAvellino, 10 gennaio 2026 – Il Sandro Abate travolge la Roma 1927 con un perentorio 6-0 nella gara valida per la 15ª giornata del campionato Serie A...

Approfondimenti e contenuti su Sandro Abate.

Temi più discussi: Calcio a 5 Serie A. Giornata 21: ecco i pronostici di TUTTOCAMPO; Calcio a 5 Serie A. Domani al via la giornata numero 21; Calcio a 5 Serie A. La situazione a dieci turni dal termine della regular season; Calcio a 5 Serie A. Gol e spettacolo nei match di ieri sera.

Sconfitta amara per l'Italservice Pesaro contro il Sandro Abate, Avellino trascina i campani alla vittoriaSANDRO ABATE: Parisi, Avellino, Arillo, Wilde, Ugherani, Galletto, Vitiello, Etzi, Gui, Abate, Di Luccio, Hozjan. All. Basile. ITALSERVICE PESARO: Tonidandel, Putano ... ilrestodelcarlino.it

Cosenza-Sandro Abate 4-4: il pareggio è d'oroA Cosenza la Sandro Abate si sveglia nel finale e stappa un pareggio in extremis a 27 secondi dalla fine con Ugherani. Un 4-4 che consente alla formazione avellinese di tornarsene con un pari prezioso ... ilmattino.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.