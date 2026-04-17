Le tensioni tra i due uomini coinvolti nel caso di Denise Pipitone si intensificano, con una diffida inviata dall’avvocato di uno di loro. La comunicazione, datata 15 aprile, riguarda una richiesta rivolta a un altro padre, nel tentativo di chiarire alcuni aspetti legali. La madre della bambina ha risposto smentendo le accuse e affermando di possedere le prove che dimostrano la falsità delle affermazioni fatte.

Ancora tensioni nel caso di Denise Pipitone. L’avvocato Stefano Giordano – su mandato del proprio assistito Antonino Pipitone, padre non biologico della bambina – ha fatto sapere tramite una nota che in data 15 aprile ha diffidato Pietro Pulizzi, padre biologico della piccola Denise. Caso Denise, tensione tra i “due padri” della piccola Pipitone e Pulizzi. Il legale fa sapere che «l’atto trae origine da quanto accaduto il 14 aprile presso un’autofficina di Mazara del Vallo, dove il signor Pulizzi – alla presenza di terzi del tutto estranei alle vicende familiari – ha avvicinato il signor Pipitone nonostante l’esplicito e reiterato diniego di...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Denise, volano gli stracci tra i “due padri” Pulizzi e Pipitone e spunta una diffida. Piera Maggio sbotta: falsità, abbiamo le prove

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