Nuovo testimone nel caso Denise Pipitone Piera Maggio sbotta | ‘Molti sconosciuti oltrepassano il limite’

Un nuovo testimone si aggiunge alle indagini sul caso Denise Pipitone, riaccendendo l’attenzione sulla scomparsa avvenuta a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. Piera Maggio, madre della ragazza, ha espresso la sua frustrazione, denunciando che molti sconosciuti oltrepassano il limite durante le ricerche. La vicenda, a oltre vent’anni dalla scomparsa, continua a essere al centro delle discussioni pubbliche.

Il caso Denise Pipitone torna al centro dell’attenzione. A oltre vent’anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, il mistero della bambina sparita da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 torna a far discutere. La vicenda, una delle più dolorose e irrisolte della cronaca italiana, è tornata sotto i riflettori dopo alcune dichiarazioni emerse nel corso della trasmissione televisiva “Scomparsi”, in onda sul canale Fatti di Nera (122). Durante il programma la criminologa Antonella Delfino Pesce, già nota per aver contribuito alla riapertura del caso Nada Cella, ha parlato dell’esistenza di un nuovo testimone mai ascoltato dagli inquirenti. Una rivelazione che potrebbe riportare il caso al centro dell’attenzione investigativa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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Missing Denise Pipitone Mp. . ORE 14. DENISE, il dolore di Piera Maggio, nell'ultimo post: " Rispettate una madre". 13 marzo 2026 POST: https://www.facebook.com/share/p/1GF1pxbzhs/ cerchiamodenise.it #MissingDenise #CerchiamoDenise #DenisePi - facebook.com facebook

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