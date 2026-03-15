Denise Pipitone nuova pista dopo vent’anni | C’è un testimone decisivo l’inchiesta va riaperta

Dopo più di vent’anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, un nuovo testimone si è fatto avanti, rivelando dettagli che potrebbero portare a una riapertura delle indagini. Le autorità stanno esaminando attentamente le dichiarazioni e valutando se ci siano elementi sufficienti per riprendere le ricerche. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica, mentre le indagini continuano a muoversi su questa nuova pista.

A oltre vent’anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, il caso potrebbe conoscere nuovi sviluppi. La criminologa Antonella Delfino Pesce sostiene infatti di aver individuato un testimone ritenuto potenzialmente decisivo, che potrebbe fornire elementi utili per chiedere la riapertura delle indagini sulla bambina scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo, quando aveva appena quattro anni. «È una persona di Milano, che viveva lì anche all’epoca dei fatti. Un testimone lucido e affidabile che riferisce particolari molto importanti», ha spiegato la criminologa parlando del nuovo elemento emerso durante il lavoro di analisi svolto nell’ambito delle indagini difensive affidatele da Tony Pipitone, padre legale della bambina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Denise Pipitone, nuova pista dopo vent’anni: “C’è un testimone decisivo, l’inchiesta va riaperta” Articoli correlati Leggi anche: Denise Pipitone, Piera Maggio contro criminologa Delfino Pesce dopo la teoria sul testimone "importantissimo" Denise Pipitone, la criminologa Delfino Pesce rivela: “C’è un testimone che in 20 anni non è mai stato ascoltato”Antonella Delfino Pesce, criminologa celebre per aver ottenuto la riapertura del caso Nada Cella, ha rivelato l'esistenza di un nuovo testimone nel... Denise Pipitone, l'appello della mamma a 21 anni dalla scomparsa - Ore 14 17/12/2025 Una raccolta di contenuti su Denise Pipitone Temi più discussi: Denise Pipitone, la criminologa e quel mistero senza fine: C'è un teste decisivo, l'inchiesta va riaperta; Denise Pipitone, una nuova pista dalle carte: la criminologa Pesce punta su un testimone di Milano; Caso Denise Pipitone, possibile svolta: spunta un supertestimone a Milano e c'è un appello urgente alla Procura; Denise Pipitone, spunta un nuovo testimone: Mai sentito dagli inquirenti. Denise Pipitone, nuova pista dopo vent’anni: C’è un testimone decisivo, l’inchiesta va riapertaA oltre vent’anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, il caso potrebbe conoscere nuovi sviluppi. La criminologa Antonella Delfino Pesce sostiene infatti di ... thesocialpost.it Denise Pipitone, spunta un nuovo testimone mai ascoltato: ecco dove eraPossibile svolta nel giallo della scomparsa di Denise Pipitone, la bambina sparita a Mazara del Vallo. Ecco la scoperta. newsmondo.it Denise Pipitone, la richiesta shock facebook Denise Pipitone, spunta un testimone mai ascoltato in oltre 21 anni #denisepipitone x.com