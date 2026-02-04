L’ex pm Maria Angioni, coinvolta nel caso Denise Pipitone, vede respinta la sua condanna dagli Ermellini. La decisione annulla le accuse nei suoi confronti, portando a un passo indietro la vicenda giudiziaria contro di lei.

Gli Ermellini respingono le accuse formulate nei confronti di Maria Angioni. Condanna annullata quindi per l’ex pm che indagò sul rapimento di Denise Pipitone. Dopo essere stata condannata in primo grado e poi in appello per false dichiarazioni al pm, la magistrata Angioni si è vista oggi annullare senza rinvio le due precedenti sentenze dalla sesta sezione penale della Corte di Cassazione. “La Suprema Corte - ha commentato a caldo all’Ansa il legale Stefano Giordano, che assiste l’ex pm insieme a Giovan Battista Lauricella - con ammirevole onestà intellettuale e indipendenza di giudizio, ha accolto le censure da noi sollevate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Annullamento della condanna per l’ex pm del caso Denise Pipitone

