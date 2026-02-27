Demi Moore capelli corti e jumpsuit in pelle alla Milano Fashion Week 2026

Durante la Milano Fashion Week 2026, Demi Moore è apparsa in prima fila indossando una jumpsuit in pelle nera e un taglio di capelli corti, attirando subito l’attenzione. La attrice ha scelto un look audace che ha segnato il suo debutto alla manifestazione, comunicando sicurezza e stile con una presenza che non passa inosservata. La scena si è immediatamente colorata di un tocco di modernità e coraggio.

Alla Milano Fashion Week 2026 basta un passo in front row per riscrivere le regole dello stile. Demi Moore lo sa bene e sceglie il debutto più sorprendente: un taglio radicale, una silhouette di pelle nera e quell’attitudine da diva che non ha bisogno di presentazioni. Il risultato è un’apparizione che non si limita a farsi fotografare, ma racconta una precisa idea di moda, di trasformazione e di libertà. Il nuovo bob di Demi Moore: cambio look drastico Demi Moore arriva allo show Gucci con un beauty look che spiazza anche le più fedeli osservatrici del suo stile. I capelli corti, tagliati in un bob netto sopra le spalle, sono modellati in una texture wet dall’effetto specchiato, con riga laterale e punte che sfiorano il mento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Demi Moore, capelli corti e jumpsuit in pelle alla Milano Fashion Week 2026 Milano Fashion Week: Demi Moore come catwoman da Gucci (e tutte le altre star in front row)Proprio come la nutrita scia di stelle che ha illuminato il front row dell'attesissimo défilé di Gucci. Milano Fashion Week, il nuovo bob di Demi Moore da Gucci e gli altri beauty look delle star in front rowDemi Moore Demi Moore è arrivata alla sfilata du Gucci con un nuovo taglio di capelli. Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Discussioni sull' argomento Le frange più belle da provare quest'anno. Dalla bowl alla trasparent; C'è un taglio a caschetto che promette volume assoluto. Demi Moore con nuovo taglio di capelli, un bob grintoso, è la prova che si può cambiare a tutte le etàLa star in front row alla sfilata di Gucci ha catalizzato l'attenzione per il suo ultimo colpo di testa, un caschetto wet degno di cat woman ... vanityfair.it Demi Moore sorprende con un caschetto corto effetto bagnato alla sfilata di Gucci. Il nome del taglio? Demi-tris’ BobAddio all'iconica chioma lunga fino ai fianchi. Demi Moore si è presentata alla sfilata di Gucci, a Milano, con un caschetto corto. Il colore? Sempre nerissimo ... vogue.it Demi Moore e la sua cagnolina Pilaf alla sfilata di Gucci a Milano. x.com «Domenica lo studio di Che Tempo che Fa accoglierà una leggenda vivente di Hollywood Demi Moore». È con queste parole che Fabio Fazio ha annunciato, tramite i social, la partecipazione di Demi Moore alla prossima puntata del suo programma, scatena - facebook.com facebook