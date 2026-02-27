Demi Moore si è presentata alla sfilata di Gucci con un nuovo taglio di capelli, un bob deciso e audace. La star, seduta in prima fila, ha attirato gli sguardi su di sé grazie a questa trasformazione. Il cambio di look è evidente e si nota subito, dimostrando che si può rinnovare anche a qualsiasi età.

Per molti la star era irriconoscibile, inguainata in una completo di pelle aderentissimo, uno stile da Cat Woman, grintoso e in linea con la visione del nuovo direttore creativo alla guida della maison fiorentina. Demi Moore ha così inaugurato una nuova fase estetica e narrativa. Il nuovo taglio è stato creato dall'hairstylist Dimitris Giannetos che lo ha descritto con una crasi tra i loro cognomi come «Demi-tris Bob». Il caschetto è grafico, dall'aria vissuta e texturizzata grazie a un effetto bagnato che lo rende extra lucido tanto da rendere la superficie dei capelli quasi riflettenti. L'attrice sembra così aver abbracciato... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Demi Moore con nuovo taglio di capelli, un bob grintoso, è la prova che si può cambiare a tutte le età

Con i suoi lunghissimi capelli scuri, Demi Moore è la nuova musa globale di KérastaseDemi Moore per Kérastase: i capelli come espressione di identità Con una carriera cinematografica che dura da decenni, Demi Moore ha ridefinito il...

Milano Fashion Week, il nuovo bob di Demi Moore da Gucci e gli altri beauty look delle star in front rowDemi Moore Demi Moore è arrivata alla sfilata du Gucci con un nuovo taglio di capelli.

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Che Tempo Che Fa | Intervista Demi Moore | Video; Demi Moore sarà ospite a 'Che Tempo che fa', l'annuncio di Fabio Fazio; La figlia di Demi Moore e Bruce Willis: Faccio quattro lavori, da mamma e papà non ho nessun aiuto; A 63 anni Demi Moore opta per l'eleganza con un abito in pizzo nero.

Il nuovo caschetto effetto anti età di Demi Moore irriconoscibile alla sfilata di GucciAlla sfilata-debutto di Gucci durante la Milano Fashion Week, Demi Moore ha catturato la nostra attenzione con un’apparizione che ha lasciato tutti senza parole. L’attrice statunitense, nonostante sia ... elle.com

Demi Moore sorprende con un caschetto corto effetto bagnato alla sfilata di Gucci. Il nome del taglio? Demi-tris’ BobAddio all'iconica chioma lunga fino ai fianchi. Demi Moore si è presentata alla sfilata di Gucci, a Milano, con un caschetto corto. Il colore? Sempre nerissimo ... vogue.it

Demi Moore e la sua cagnolina Pilaf alla sfilata di Gucci a Milano. x.com

«Domenica lo studio di Che Tempo che Fa accoglierà una leggenda vivente di Hollywood Demi Moore». È con queste parole che Fabio Fazio ha annunciato, tramite i social, la partecipazione di Demi Moore alla prossima puntata del suo programma, scatena - facebook.com facebook