Uno studio recente condotto in Irlanda ha esaminato il ruolo della vitamina D oltre la sua funzione conosciuta nel rafforzare le ossa, suggerendo che potrebbe avere un effetto protettivo anche sul cervello. La ricerca si concentra su adulti di circa 40 anni e analizza i possibili legami tra i livelli di vitamina D e la prevenzione della demenza. I risultati forniscono nuove informazioni sulla correlazione tra questa vitamina e la salute cognitiva.

Un nuovo studio irlandese aggiunge un tassello fondamentale alla comprensione del rapporto tra vitamina D e salute cognitiva. La ricerca, durata 16 anni, ha rivelato che livelli più elevati di questa vitamina durante la mezza età potrebbero essere associati a una minore presenza di depositi di proteine tau nel cervello in età avanzata, uno degli indicatori chiave della demenza. Lo studio ha coinvolto quasi 800 partecipanti senza demenza, con un’età media di 39 anni all’inizio della ricerca. A ciascuno sono stati misurati i livelli di vitamina D nel sangue, seguiti da una scansione cerebrale circa 16 anni dopo per valutare i livelli di proteine tau e beta-amiloide, un altro marcatore della malattia di Alzheimer. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non solo le ossa: la vitamina D a 40 anni può proteggere anche il cervello dalla demenza, ecco come

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