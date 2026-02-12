La depressione negli anziani può anticipare Parkinson e demenza | lo studio

La depressione tra gli anziani potrebbe essere più di un semplice disagio emotivo. Nuovi studi indicano che potrebbe anticipare malattie come Parkinson o demenza. In alcuni casi, i sintomi di depressione si presentano prima di quelli neurologici, dando ai medici un segnale di allarme precoce.

Recenti studi suggeriscono che la depressione negli anziani potrebbe non essere solo un disagio emotivo, ma anche un campanello d’allarme precoce di malattie neurodegenerative come il morbo di Parkinson o la demenza del corpo di Lewy. La depressione, infatti, appare spesso anni prima della diagnosi e persiste a lungo, indicando possibili cambiamenti cerebrali che precedono i sintomi più evidenti della malattia. Secondo uno studio pubblicato su Psichiatria Generale, la depressione tardiva negli anziani può essere un indicatore dei primi cambiamenti cerebrali, anche prima che vengano diagnosticati Parkinson o demenza del corpo di Lewy. 🔗 Leggi su Billipop.com

