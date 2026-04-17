Dembélé spacca Anfield | doppietta del PSG che mette il sigillo

Il PSG ha battuto il Liverpool 2-0 ad Anfield, con una doppietta di Dembélé. La vittoria permette alla squadra francese di qualificarsi tra le prime quattro d’Europa. La partita si è svolta davanti a un pubblico presente allo stadio, con i parigini che hanno segnato due volte nel secondo tempo. I padroni di casa non sono riusciti a trovare la rete durante l’incontro.

Il Parigi conquista un successo fondamentale ad Anfield battendo il Liverpool per 2 a 0, blindando così la propria presenza tra le quattro migliori squadre d’Europa. La prestazione decisiva arriva dalla punta francese Dembèlè, che con una doppietta nella ripresa mette il sigillo su una serata che vede i campioni in carica confermare la loro supremazia continentale. L’assalto dei Reds e il miracolo di Safonov. La sfida all’interno del fortino inglese si è presentata fin da subito con un ritmo frenetico, dove il Liverpool ha cercato costantemente di scardinare la difesa parigina. Già al decimo minuto, l’occasione più limpida è stata costruita...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dembélé spacca Anfield: doppietta del PSG che mette il sigillo Notizie correlate Pagelle Liverpool Psg: Dembélé show ad Anfield! – I VOTIMercato Inter, Ordonez resta nel mirino di Ausilio: il Bruges fa muro e spara una valutazione monstre! Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un... Liverpool Psg 0-2, che serata da sogno per Dembelè! Doppietta decisiva e Reds eliminatiMercato Inter, Ordonez resta nel mirino di Ausilio: il Bruges fa muro e spara una valutazione monstre! Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un... Contenuti di approfondimento Doppietta Dembelé, il Psg vince 2-0 a Liverpool e va in semifinaleLIVERPOOL (INGHILTERRA) - Il Psg regge all'assalto del Liverpool e poi espugna Anfield per 2-0, conquistando la qualificazione in semifinale. È una doppietta nella ripresa di Dembélé a far esultare la ... laprovinciacr.it Dembélé schietto durante l’intervista post Champions: Thierry, aiutami. Il mio inglese è pessimoOusmane Dembélé dopo aver realizzato una doppietta in Liverpool-PSG di Champions ha dato vita a un divertente siparietto nell'intervista concessa alla ... fanpage.it