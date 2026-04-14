Liverpool Psg 0-2 che serata da sogno per Dembelè! Doppietta decisiva e Reds eliminati

Nella sfida valida per il ritorno dei quarti di finale, il Paris Saint-Germain ha vinto 2-0 contro il Liverpool all’Anfield. La partita ha visto Dembelé segnare due gol decisivi, contribuendo alla eliminazione dei Reds dalla competizione. La squadra francese ha mantenuto il vantaggio acquisito nell’andata, portando a casa la qualificazione. La partita si è disputata davanti a un pubblico di appassionati e si è conclusa con la vittoria del PSG.

Mercato Inter, Ordonez resta nel mirino di Ausilio: il Bruges fa muro e spara una valutazione monstre! Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla Continassa sul rinnovo del serbo Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Juve, i numeri non mentono! I bianconeri vantano il secondo miglior attacco della Serie A: sono ben 18 i marcatori diversi! I dettagli Totti sicuro: «Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi. L’obiettivo principale è rimanere uniti» Benitez non ha dubbi: «L’Inter è una grande società, guidata da un manager come Marotta che ha un senso innato per la gestione» Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Liverpool Psg 0-2, che serata da sogno per Dembelè! Doppietta decisiva e Reds eliminati PSG 2-0 Liverpool : Paris SURCLASSE des Reds IMPUISSANTS, le débrief du match Doppietta Dembelé, il Psg vince 2-0 a Liverpool e va in semifinaleLIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Psg regge all'assalto del Liverpool e poi espugna Anfield per 2-0, conquistando la qualificazione in... Liverpool, che tonfo a Brighton... Doppietta di Welbeck, decima sconfitta per i RedsIl Liverpool, con Chiesa in campo solo negli ultimi 20’, cade a Brighton e complica la sua rincorsa a un posto nella prossima Champions.