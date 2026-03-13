Delitti in Paradiso 15 stasera in tv la prima puntata | le anticipazioni

Un’isola da cartolina, il mare cristallino dei Caraibi e un omicidio che rompe la quiete tropicale: torna con nuovi misteri da risolvere la celebre serie poliziesca "Delitti in Paradiso". La quindicesima stagione è in prima visione su Rai 2 da oggi, venerdì 13 marzo alle 21.20. Il primo episodio della stagione è intitolato "Corruzione a Saint Marie". Proprio mentre il commissario Selwyn Patterson fa ritorno sull’isola, una morte sospetta avviene nella prestigiosa Government House, il palazzo che ospita il governo locale. Un uomo precipita dal tetto dell’edificio e, almeno in apparenza, tutto lascia pensare a un gesto volontario. Ma l’ispettore Wilson non è convinto e qualcosa nei dettagli della scena del crimine non torna. 🔗 Leggi su Today.it

