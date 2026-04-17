Il decreto Bollette è stato approvato e diventa legge, introducendo un nuovo bonus di 115 euro. Si tratta di un sostegno economico destinato a determinate categorie di cittadini, con criteri specifici di accesso. La normativa dettaglia le modalità di erogazione e i requisiti necessari per beneficiare di questa misura. Un esperto del settore immobiliare ha fornito chiarimenti sulla sua applicazione e sui soggetti coinvolti.

(Adnkronos) – Il decreto Bollette è legge: come funziona e a chi spetta il nuovo bonus di 115 euro. A fare luce è Ivan Meo di Immobiliare.it che spiega che "con il decreto legge Bollette il Governo intende attenuare l’impatto dei rincari energetici su famiglie e imprese nel breve periodo. Il provvedimento combina misure sociali.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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