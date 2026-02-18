Il Decreto Bollette 2026 prevede un bonus luce fino a 115 euro per le famiglie a basso reddito. La decisione è stata presa durante l’ultimo Consiglio dei ministri del 18 febbraio, con l’obiettivo di aiutare le famiglie in difficoltà a coprire i costi energetici crescenti. Il contributo straordinario si applica alle utenze domestiche e rappresenta un sostegno concreto per molte famiglie che si trovano a dover affrontare bollette più alte del solito. La misura entrerà in vigore nei prossimi mesi.

Il bonus luce per le famiglie a basso reddito dovrebbe salire fino a 115 euro per il 2026. L’incremento del cosiddetto “contributo straordinario” arriva dopo l’ultimo Consiglio dei ministri del 18 febbraio. Il provvedimento contiene “misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Decreto Bollette 2026, bonus fino a 115 euro. A chi spetta il contributo

