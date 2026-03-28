Venerdì 27 marzo è iniziato il percorso partecipativo dedicato a piazza Cittadella, con una passeggiata di quartiere seguita da un incontro pubblico nella ex chiesa del Carmine. L’Amministrazione ha avviato una serie di incontri con residenti, scuole e commercianti per discutere del futuro della piazza. Le iniziative continueranno con ulteriori incontri nelle prossime settimane.

È iniziato nella serata di venerdì 27 marzo il percorso partecipativo dedicato al futuro di piazza Cittadella, con la passeggiata di quartiere e il successivo momento di confronto pubblico nella ex chiesa del Carmine. Obiettivo comune, al di là dei diversi punti di vista cui è stata data voce, restituire vita e identità a uno spazio storico, tutelandolo dal degrado e da una condizione di abbandono per riportarlo ad essere, invece, luogo di incontro, capace di rispondere alle molteplici esigenze espresse dalla comunità.Presenti al primo appuntamento cittadini, associazioni e realtà del territorio, chiamati a portare osservazioni, idee e proposte per una pianificazione inclusiva, improntata alla sostenibilità ambientale, socio-culturale ed economica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Piazza Cittadella, l’Amministrazione prosegue il confronto: nuovi incontri con residenti, scuole e commercianti

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