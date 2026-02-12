Palermo centro storico più vivibile | via Candelai e Venezia diventano zone pedonali Nuove regole per la mobilità

Palermo rende il centro storico più vivibile. Via Candelai e via Venezia sono ora zone pedonali, con il traffico che scompare da queste strade. Il Comune ha deciso di chiudere al traffico le due vie il 9 febbraio 2026, e le ordinanze sono state pubblicate pochi giorni dopo. Ora, i residenti e i commercianti sperano in un cambiamento positivo, mentre i passanti possono finalmente godersi le strade senza auto.

Palermo Cuore Pedonale: Via Candelai e Via Venezia Dicono Addio al Traffico. Il centro storico di Palermo cambia volto con l’istituzione di nuove isole pedonali in via Candelai e via Venezia, una decisione presa dal Comune il 9 febbraio 2026 e resa operativa con ordinanze pubblicate il 12 febbraio. L’intervento, che si aggiunge alla già esistente area pedonale in via del Celso e salita Castellana, mira a riqualificare il cuore della città e a favorire una mobilità più sostenibile, ma solleva interrogativi sull’impatto sul commercio e sulla vita quotidiana dei residenti. Un Piano di Riqualificazione Urbana in Atto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le auto non possono più entrare in alcune parti di via Candelai e via Venezia.

