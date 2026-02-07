Pastore avverte | Per lo Scudetto sarà decisiva quella partita Calendari? L’Inter non si riempie di infortuni Chivu mi piace per questo motivo

Il pastore dell’Inter ha detto che una partita sarà decisiva per lo Scudetto. Ha anche sottolineato che l’Inter non si riempie di infortuni e ha elogiato Chivu per questo motivo. La corsa al titolo entra nel vivo e i tifosi guardano con attenzione agli sviluppi.

Inter News 24 Pastore è intervenuto ai microfoni di Calcionews24 per commentare la stagione di Serie A. Tra i temi toccati, ovviamente l’Inter. Queste le sue parole. Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Calcionews24, parlando di vari temi caldi della Serie A, dalle polemiche sul calendario ai meriti di Chivu e al futuro dello scudetto. Pastore ha espresso il suo parere sulla gestione delle partite da parte degli allenatori, sul ruolo di Chivu all’Inter e sull’importanza del prossimo derby di Milano, che potrebbe essere decisivo per l’esito della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

Pastore avverte: «Per lo Scudetto sarà decisiva quella partita. Calendari? L'Inter non si riempie di infortuni. Chivu mi piace per questo motivo»

In un contesto di approfondimento calcistico, Pastore mette in guardia Chivu riguardo alcune dichiarazioni sulla sua esperienza con l'Inter, sottolineando la necessità di attenzione e chiarezza.

