Decisione ufficiale Liliana Resinovich c’è la svolta più importante

È stata annunciata una cerimonia breve e riservata per l'ultimo saluto a Liliana Resinovich. La decisione riguarda la commemorazione della donna, la cui scomparsa ha attirato l'attenzione pubblica. La notizia arriva dopo mesi di indagini e pubblicazioni ufficiali. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sui partecipanti o sulla data esatta dell'evento. La famiglia ha richiesto discrezione in questa fase finale.

Sarà una cerimonia breve e riservata quella che segnerà l’ultimo saluto a Liliana Resinovich. Il rito funebre è stato fissato nella cappella del cimitero di Sant’Anna, a Trieste, luogo che farà da cornice a un momento atteso e carico di significato per chi ha seguito da vicino la vicenda della donna. Il ritorno della salma in città arriva dopo settimane di accertamenti svolti a Milano, dove i periti incaricati hanno completato una nuova serie di analisi sui resti. Si tratta di verifiche disposte nell’ambito degli approfondimenti investigativi che continuano a cercare elementi utili a chiarire definitivamente la sua morte. Con la conclusione degli esami, si è potuto procedere all’organizzazione delle esequie.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it LILIANA RESINOVICH, la visibilità che diventa un boomerang Notizie correlate Liliana Resinovich, svolta clamorosa nel caso: c’è un nuovo indagatoNel caso Resinovich si registra un nuovo passaggio che potrebbe incidere sull’inquadramento giudiziario della morte di Liliana Resinovich. Liliana Resinovich, l’annuncio del fratello Sergio dopo la decisione del tribunaleA quattro anni dalla morte di Liliana Resinovich, il caso resta ancora aperto e senza una verità definitiva. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Femminicidio, dal caso Resinovich al delitto Cirillo: chi uccide perde il diritto sulle spoglie; Martedì l'ultimo saluto a Liliana Resinovich; Martedì l'ultimo addio a Liliana Resinovich in cimitero; Decisione ufficiale. Liliana Resinovich, c'è la svolta più importante: è arrivato proprio quel momento. Liliana Resinovich, martedì i nuovi funerali. Il fratello: Vogliamo esequie private. Visintin? Spero non vengaSi terranno martedì prossimo i nuovi funerali di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta a Trieste il 5 gennaio 2022 ... fanpage.it Liliana Resinovich, c’è una data: svolta per l’ultimo salutoSvolta molto importante per quanto riguarda il caso di Liliana Resinovic. La novità che riguarda i suoi resti e l'ultimo addio. newsmondo.it Liliana Resinovich: La cerimonia funebre dopo il rientro della salma dall'obitorio di Milano è stata fissata per il 21 aprile alle 12:30 al cimitero di Sant'Anna di #Trieste. Sulla nuova lapide ci sarà come data della morte quella della scomparsa, il 14 dicembre 202 facebook Ultim'ora sul caso Liliana Resinovich: la difesa di Claudio Sterpin ha chiesto una consulenza sulle immagini delle telecamere che riprendono Liliana #Mattino5 x.com