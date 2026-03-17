Liliana Resinovich svolta clamorosa nel caso | c’è un nuovo indagato

Nel caso della morte di Liliana Resinovich, si registra un nuovo sviluppo con l’iscrizione di un ulteriore indagato nel procedimento. La procura ha deciso di approfondire ulteriormente la vicenda, aggiungendo un nome alla lista delle persone coinvolte. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali sui dettagli dell’indagine o sull’identità dell’indagato.

Nel caso Resinovich si registra un nuovo passaggio che potrebbe incidere sull’inquadramento giudiziario della morte di Liliana Resinovich. Accanto al marito Sebastiano Visintin, già al centro degli accertamenti, sarebbe stato iscritto nel registro anche un altro indagato, secondo quanto riportato dalla trasmissione Chi l’ha visto? e confermato da Fanpage. L’ipotesi di reato indicata è quella di frode processuale. In base a quanto riferito, la contestazione riguarderebbe eventi collocati nel gennaio 2022, nelle settimane successive al ritrovamento del corpo a Trieste. La frode processuale, in termini generali, riguarda la possibile alterazione dello stato di luoghi, oggetti o persone allo scopo di indurre in errore il giudice o un perito nel corso di una perizia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Presenza di zirconio sulle scarpe di Liliana Resinovich. E' quanto ha rilevato uno dei tre periti incaricati di individuare eventuali tracce di Dna o altro sul cordino trovato sul collo di Liliana e su quello che teneva unite le chiavi. #ANSA x.com