Liliana Resinovich l’annuncio del fratello Sergio dopo la decisione del tribunale

Il fratello di Liliana Resinovich ha annunciato una decisione del tribunale legata al caso della sorella, a quattro anni dalla sua morte. La vicenda, ancora senza una conclusione, prosegue senza che siano state chiarite tutte le circostanze. La questione rimane aperta e in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

A quattro anni dalla morte di Liliana Resinovich, il caso resta ancora aperto e senza una verità definitiva. La donna, 63 anni, era scomparsa il 14 dicembre 2021 a Trieste e il suo corpo era stato ritrovato il mese successivo nel boschetto dell’ex Opp. Da allora l’indagine ha attraversato diverse fasi, passando inizialmente dall’ipotesi di suicidio a un cambio di prospettiva che ha portato gli investigatori a considerare la possibilità di un omicidio. Negli ultimi sviluppi dell’inchiesta è arrivata una nuova proroga per gli accertamenti tecnici. L’udienza che era stata fissata per il 30 marzo è stata rinviata al 26 giugno, mentre il giudice per le indagini preliminari ha concesso altri 90 giorni al collegio peritale per completare gli approfondimenti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Il corpo di Liliana…”. Resinovich, l’annuncio choc del fratello SergioLe parole di Sergio Resinovich riaprono una ferita che per la famiglia non si è mai rimarginata.

Caso Liliana Resinovich, l'alibi di Visintin è traballante

Liliana Resinovich a Chi l’ha visto | Sebastiano Visintin, Al 100% non andrò a processo, io innocenteIl giallo di Liliana Resinovich durante la puntata di questa sera di Chi l'ha visto, con l'intervista al marito Sebastiano Visintin ... ilsussidiario.net

Liliana Resinovich, altri 90 giorni per indagare: anlisi sullo zirconio sulle scarpe. Il fratello: Sono stancoProroga di altri 90 giorni per indagare sulla morte di Liliana Resinovich, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio del ... fanpage.it

Altri 90 giorni di proroga per le indagini sulla morte di Liliana Resinovich, deceduta ormai 4 anni fa a Trieste. Unico indagato per il decesso è il marito, Sebastiano Visintin. Il fratello di Liliana, Sergio Resinovich: “Dopo 4 anni sono stanco”. - facebook.com facebook

E' morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich. Aveva 86 anni, ha sempre sostenuto di esserle legato sentimentalmente. Fu l'ultimo a sentirla al telefono la mattina in cui è scomparsa #ANSA x.com