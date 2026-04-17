De Zerbi prova a fare lo psicologo e il padre per evitare il crollo del Tottenham

L’allenatore italiano si è presentato in panchina in un momento difficile per il Tottenham, che sta attraversando una serie di risultati poco positivi. La squadra ha mostrato segnali di crisi e le recenti partite hanno evidenziato difficoltà sia a livello tattico che mentale. De Zerbi, arrivato da poco, si trova ad affrontare un ambiente complicato, con l’obiettivo di invertire la rotta e risollevare le sorti della squadra.

Più che un allenatore, a Londra nord ormai serve un esorcista, o magari uno psicanalista bravo. Roberto De Zerbi si è appena seduto sulla panchina di un Tottenham in caduta libera, tentando la disperata impresa di resuscitare una squadra che sembra già morta dentro. Sarà lui quello giusto? Il Guardian scrive: “Quattordici partite senza vittorie. Cinque punti sugli ultimi 42 disponibili. Nessun successo nel 2026. I numeri, da soli, confermerebbero normalmente la retrocessione come una pura formalità. Roberto De Zerbi è diventato il loro quarto allenatore negli ultimi 12 mesi, in una mossa che sembra più l’ultimo lancio di dadi che una missione di salvataggio.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Zerbi prova a fare lo psicologo (e il padre) per evitare il crollo del Tottenham Notizie correlate De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: maxi contratto per evitare la retrocessioneRoberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: è lui l’uomo scelto dalla società per provare a raggiungere una salvezza che si sta sempre più... Il Tottenham vuole esonerare Tudor nella pausa nazionali: idea De Zerbi per evitare la retrocessioneDopo il crollo contro il Nottingham Forest, il Tottenham sta valutando di cambiare l'allenatore durante la pausa delle nazionali. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: City, prova di forza e assalto all'Arsenal. De Zerbi parte male, il Tottenham ora sarebbe retrocesso; Tottenham, De Zerbi: Credo nella salvezza, ci servirà carattere. VIDEO; Tottenham in caduta libera, De Zerbi: Qui non serve un allenatore, ma un fratello maggiore o un padre; Gasperini ha cambiato il calcio, lo avevo capito già qualche anno fa. De Zerbi incorona l'allenatore della Roma. De Zerbi le tenta tutte per salvare il Tottenham: cena extralusso pagata di tasca sua. Il conto è da capogiroRoberto De Zerbi le tenta tutte per salvare il Tottenham dalla retrocessione: cena extralusso pagata di tasca sua per fare gruppo. derbyderbyderby.it De Zerbi fa team building, porta il Tottenham a cena nel ristorante da 50 euro per un piatto di pastaRoberto De Zerbi ha pensato di portare a cena il Tottenham per fare gruppo, vista la delicata situazione di classifica degli Spurs ... fanpage.it Riccardo o Elena La squadra Zerbi-Celentano trema prima della puntata di sabato. Scopri cosa dicono gli ultimi spoiler sulla registrazione di Amici e chi sta per dire addio alla scuola https://ebx.sh/KIGTgx - facebook.com facebook