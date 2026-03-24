Il Tottenham vuole esonerare Tudor nella pausa nazionali | idea De Zerbi per evitare la retrocessione

Il club sta considerando di sostituire l’allenatore durante la prossima pausa delle nazionali, dopo aver subito una sconfitta contro il Nottingham Forest. La decisione viene presa in vista dei risultati recenti e dell’obiettivo di evitare la retrocessione. Tra le opzioni analizzate c’è anche il profilo di un nuovo allenatore, che potrebbe subentrare nel breve termine.

Dopo il crollo contro il Nottingham Forest, il Tottenham sta valutando di cambiare l'allenatore durante la pausa delle nazionali. La posizione di Tudor è in bilico, De Zerbi è il favorito per evitare una clamorosa retrocessione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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