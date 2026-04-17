De Zerbi fa team building porta il Tottenham a cena nel ristorante da 50 euro per un piatto di pasta

Roberto De Zerbi ha deciso di organizzare una cena con il Tottenham in un ristorante che propone piatti a circa 50 euro. La scelta del luogo è stata fatta per favorire il team building tra i giocatori, in un momento in cui la squadra si trova in una posizione di classifica delicata. L'iniziativa è stata pianificata per rafforzare lo spirito di gruppo e migliorare l'armonia tra i componenti.

Roberto De Zerbi ha pensato di portare a cena il Tottenham per fare gruppo, vista la delicata situazione di classifica degli Spurs. L'allenatore per l'occasione ha scelto un ristorante lussuoso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate De Zerbi risveglia il Tottenham: cena di gruppo per uscire dal fangoIl Tottenham di De Zerbi cerca una via d’uscita dalla zona retrocessione della Premier League attraverso un metodo radicato nella tradizione... Milan, l’iniziativa di “team building”: tutti a cena insieme! Il retroscenaIl 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, un paio di sere fa (martedì 10 febbraio), sia stato a cena per fortificare... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tottenham, definito staff del neo allenatore De Zerbi; De Zerbi: È tutto emozionante, Tottenham grande club ma non sono un mago; Tottenham, definito lo staff di De Zerbi: c’è anche il foggiano Marcello Quinto; De Zerbi uses Italian team building technique at troubled Tottenham. De Zerbi fa team building, porta il Tottenham a cena nel ristorante da 50 euro per un piatto di pastaRoberto De Zerbi ha pensato di portare a cena il Tottenham per fare gruppo, vista la delicata situazione di classifica degli Spurs ... fanpage.it De Zerbi dopo il primo ko al Tottenham: Mi dispiace per loro, ma non hanno la fiducia necessariaRoberto De Zerbi fa subito una fotografia perfetta del Tottenham dopo la sconfitta contro il Sunderland: Paura della retrocessione? Sì, è un problema ... fanpage.it 2ª manche Zerbi-Cele contro Petti-Lo Riccardo vince contro Gard Kiara vince contro Riccardo Guanto passo a due: Nicola vince contro Alessio #Amici25 x.com Riccardo o Elena La squadra Zerbi-Celentano trema prima della puntata di sabato. Scopri cosa dicono gli ultimi spoiler sulla registrazione di Amici e chi sta per dire addio alla scuola https://ebx.sh/KIGTgx facebook