Martedì 10 febbraio, il Milan di Allegri ha deciso di rafforzare lo spirito di squadra organizzando una cena di gruppo. Non solo i giocatori, ma anche staff e allenatori si sono ritrovati insieme per condividere un momento informale. L’obiettivo era creare un legame più forte tra tutti, lontano dal campo e dalle pressioni delle partite. L’iniziativa ha avuto un buon riscontro, contribuendo a migliorare l’armonia all’interno del gruppo.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan, un paio di sere fa (martedì 10 febbraio), sia stato a cena per fortificare ancora di più il gruppo e compattarsi in vista delle ultime 15 partite della stagione 2026-2027. All'hotel 'Gallia', in pieno centro a Milano, tutto il Milan ha deciso di riunirsi a cena. pagandola con i soldi raccolti con le multe interne di questa prima metà dell'annata. È stato un momento di aggregazione, del cosiddetto "team building". Utile per rinforzare i legami tra tutte le componenti e per migliorare ulteriormente l'umore all'interno della realtà rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, l’iniziativa di “team building”: tutti a cena insieme! Il retroscena

A Via del Campo, il team building si arricchisce con attività legate al verde, favorendo collaborazione e benessere.

