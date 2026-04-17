De Vrij post Inter Cagliari | Lo scudetto si avvicina ma abbiamo un doppio obiettivo Ecco quale

Il difensore dell’Inter ha commentato la vittoria contro il Cagliari a San Siro, sottolineando che lo scudetto si avvicina. Ha parlato di un doppio obiettivo che la squadra intende raggiungere questa stagione. Le sue parole sono state rilasciate dopo il match e si concentrano sui progressi della squadra e sui prossimi passi da compiere. Nessuna indicazione è stata data sui dettagli specifici dei piani futuri o sulle strategie di gioco.

di Alberto Petrosilli De Vrij, difensore dell’Inter, ha commentato la vittoria ottenuta questa sera contro il Cagliari a San Siro: le dichiarazioni. Al termine della sfida contro il Cagliari, Stefan de Vrij è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la prova di forza dei nerazzurri, sottolineando la crescita mentale del gruppo sotto la gestione della proprietà Oaktree. PAROLE – « Scudetto? E’ stata una partita importante e l’abbiamo portata a casa. L’obiettivo si avvicina, ma non è ancora finita. Dobbiamo continuare a vincere. L’anno scorso abbiamo fatto un’ottima stagione senza aver però vinto. Ci siamo resi conto che si doveva fare ancora di più per vincere e quest’anno possiamo conquistare due trofei, che faremo di tutto per portare a casa.🔗 Leggi su Internews24.com

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