Il gruppo elettrochimico De Nora ha annunciato il lancio di un nuovo progetto chiamato 'Edge' con l’obiettivo di supportare lo sviluppo di tecnologie innovative ancora in fase iniziale. La società si concentra sulla promozione dell’industrializzazione di queste soluzioni, che riguardano il settore della transizione energetica e delle tecnologie sostenibili. La presentazione rappresenta un passo concreto nel favorire la crescita di aziende emergenti nel campo dell’innovazione tecnologica.

Il gruppo elettrochimico De Nora, specializzato nelle soluzioni per la transizione, lancia 'Edge', per favorire l'industrializzazione di tecnologie innovative in fase iniziale (early-stage). L'iniziativa nasce per "colmare il divario tra ricerca e industria - spiega il gruppo - offrendo alle startup italiane e internazionali un contesto reale in cui testare, industrializzare e accelerare tecnologie ad alto potenziale". La prima edizione del programma vedrà una call rivolta alle nuove imprese che promuovono progetti di trasformazione e ottimizzazione dei processi produttivi, di digitalizzazione delle operazioni industriali, di sicurezza dei lavoratori e di uso efficiente delle risorse.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - De Nora lancia Hedge per sostenere le giovani aziende innovative

Notizie correlate

Agrate, St sale in cattedra. È tra le cento aziende più innovative al mondoPer la quinta volta consecutiva e ottava in assoluto ST è tra le 100 aziende più innovative del pianeta.

Leggi anche: De Nora ricarica le batterie, accordo con Tuleva per la produzione negli Usa