de nora ricarica le batterie accordo con tuleva per la produzione negli usa

De Nora ricarica le batterie, e annuncia un accodo con Tuleva per la produzione negli Usa. Attraverso la propria controllata De Nora Permelec e Tuleva il memorandum of understanding vincolante definisce i termini per la fornitura di un sistema di elettrolisi ad alta capacità. La società statunitense Tuleva attiva nella raffinazione di minerali critici. Il progetto – che arriva dopo la partnership strategica con Reed advanced materials dedicata sempre al litio in una chiave di economia circolare – è destinato al futuro impianto di raffinazione di composti del litio di qualità battery-grade pianificato da Tuleva negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

De Nora rafforza il suo impegno nel settore delle batterie attraverso una nuova partnership strategica con Reed Advanced Materials (Ram).

