Agrate, St Sale si conferma tra le aziende più innovative al mondo. Per la quinta volta consecutiva e l’ottava in totale, entra nella prestigiosa lista delle cento imprese più all’avanguardia a livello globale, riconoscendo il suo impegno continuo nella ricerca e nello sviluppo. Un risultato che sottolinea la solidità e la capacità di innovare dell’azienda nel panorama internazionale.

Per la quinta volta consecutiva e ottava in assoluto ST è tra le 100 aziende più innovative del pianeta. "Quelle capaci di cambiare il futuro della gente e di plasmare l’industria", secondo Clarivate, marchio della trasformative intelligence - dati che abilitano la trasformazione - che ogni anno stila la classifica. Le imprese incluse nel ranking "si muovono nella complessità con chiarezza e dettano il passo in termini di invenzioni per qualità, originalità e portata globale". Il riconoscimento "sottolinea l’impegno incessante di ST verso un’innovazione continua e su larga scala in prodotti e tecnologie, che trae slancio dalla creatività e dalla dedizione dei nostri team globali", dice Alessandro Cremonesi, executive vice president, chief innovation officer e general manager di System Research and Applications del gruppo-italo francese del chip. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agrate, St sale in cattedra. È tra le cento aziende più innovative al mondo

