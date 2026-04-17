Stefano De Martino continua a consolidare la sua presenza sui palinsesti televisivi. L’ultimo episodio del suo show, trasmesso su Raidue, ha ottenuto risultati superiori rispetto agli altri programmi in onda nello stesso orario. La trasmissione, ambientata in un contesto da villaggio vacanze, ha registrato un ascolto di 2 milioni di spettatori. La sua presenza in tv si conferma come una delle più seguite del momento.

Step by Step, Stefano De Martino si sta conquistando tutte le vette del palinsesto. Anche l'altro ieri, lo show da villaggio vacanze in onda su Raidue ha battuto tutti gli altri canali e anche di tanto: 2.167.000 spettatori pari al 16% di share. Certo, su Raiuno e Canale 5 non c'era una grande concorrenza con i due film Sister Act e Forbidden Fruit, però Stasera tutto è possibil* che ha chiuso la stagione con l'ultima puntata mostra ancora una volta non solo che il programma che mescola giochi, varietà, gag piace tantissimo al pubblico in cerca di svago e risate, ma che gran parte del successo è dovuto al lanciassimo conduttore. De Martino, con quel sorriso disarmante, ironia e modi gentili, sta scalando gradino dopo gradino l'Olimpo dei conduttori.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - De Martino, tutto è possibile

Stefano De Martino parla di Stasera Tutto è possibile

Notizie correlate

De Martino e il cast di Stasera tutto è possibile: l’appuntamentoStefano De Martino guida la sesta puntata di Stasera tutto è possibile 2026, in onda mercoledì 8 aprile su Rai 2 alle ore 21.

Leggi anche: Ritorna “Stasera tutto è possibile” con Stefano De Martino su Rai2

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Stasera tutto è possibile - S2026E7 - Puntata del 15/04/2026 - Video; Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino nel backstage dell’ultima puntata; Stasera tutto è possibile, oggi l'ultima puntata: gli ospiti e le anticipazioni; Stasera tutto è possibile, De Martino chiude con l'ultimo aiutino della Rai: gran finale tra record (e polemiche).

Stasera tutto è possibile, pagelle: il miglior De Martino di sempre (9), ma Rocio lo zittisce (8). Rai, porta lo show a Sanremo (9)L'ultima puntata di Stasera tutto è possibile regala una serata di divertimento come da previsione. De Martino trova il giusto mix tra gli ospiti fissi e nuovi volti. Vediamo top e flop ... libero.it

De Martino, tutto è possibileDe Martino, con quel sorriso disarmante, ironia e modi gentili, sta scalando gradino dopo gradino l'Olimpo dei conduttori ... ilgiornale.it

Chi hai preferito tra Pio e Amedeo e Stefano De Martino Ora che hai visto entrambe le puntate, fammelo sapere con una emoji… - facebook.com facebook

Stefano De Martino chiude in gloria un’altra edizione di #StaseraTuttoÈPossibile: la media della stagione appena conclusa è del 16%, la più alta di tutte le stagioni di #STEP. Non accadeva da decenni che Rai 2 vincesse tutte le sere con un programma così lu x.com