Ritorna Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino su Rai2

Da mercoledì 4 marzo alle 21.20, Rai2 ripropone il comedy show “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino. La trasmissione torna in prima serata con nuovi episodi, portando in televisione momenti di intrattenimento e comicità. La programmazione si inserisce nel palinsesto serale della rete, offrendo agli spettatori un appuntamento fisso dedicato al divertimento.

Da mercoledì 4 marzo alle 21.20, Rai2 accende di nuovo il divertimento con Stasera tutto è possibile, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Il conduttore, noto anche per la conduzione di Affari Tuoi e per il ruolo di direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, guida nuovamente il programma prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Il cast, che accompagna il pubblico nella dodicesima stagione del format (la ottava con De Martino alla conduzione), vede il ritorno di Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e, in alcune puntate, Biagio Izzo. A completare la squadra comica, quest’anno, ci saranno le imitazioni di Vincenzo De Lucia e Claudio Lauretta, che aprirà la prima puntata con la sua performance nei panni di Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

