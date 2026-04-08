Mercoledì 8 aprile alle 21, su Rai 2, va in onda la sesta puntata di Stasera tutto è possibile 2026, condotta da Stefano De Martino. La trasmissione vede anche la partecipazione di altri membri del cast, pronti a coinvolgere il pubblico con intrattenimento e giochi. La puntata si svolge come di consueto in prima serata, con momenti dedicati a vari ospiti e attività di varietà.

Stefano De Martino guida la sesta puntata di Stasera tutto è possibile 2026, in onda mercoledì 8 aprile su Rai 2 alle ore 21.20. Lo show comico, che punta esclusivamente al divertimento, è disponibile sia via etere che attraverso il web. Il programma, giunto alla dodicesima edizione complessiva, vede De Martino alla guida per l’ottava volta. L’appuntamento odierno rappresenta uno dei momenti chiave della stagione, consolidando un format basato sulla leggerezza e sull’intrattenimento puro. Il cast e le modalità di visione della serata. La scaletta della puntata di oggi prevede l’intervento di artisti ormai consolidati nel progetto. Biagio Izzo e Francesco Paolantoni tornano a dare manforte allo show, insieme a Herbert Ballerina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Martino e il cast di Stasera tutto è possibile: l’appuntamento

Stasera Tutto è Possibile 2026 con Stefano De Martino da stasera su Rai2: ospiti, cast ed anticipazioniTutto pronto per il ritorno di Stasera Tutto è Possibile 2026, il comedy show campione d’ascolti condotto da Stefano De Martino in prima serata su...

Stasera tutto è possibile 2026: il cast (ospiti, concorrenti) dello show di Stefano De MartinoQual è il cast di Stasera tutto è possibile 2026? Torna lo storico show condotto da Stefano De Martino su Rai 2, con tanti giochi e divertimento.

L’euforia di Stefano De Martino prima di STEP fa il giro dei social #stefanodemartino

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A Stasera tutto è possibile Stefano De Martino gioca in cucina. Gli ospiti della penultima puntataTra i giochi di stasera ci sono Passa la palla, Colonna sonora e Segui il labiale, fino ad arrivare al momento più atteso, quello della Stanza inclinata. Come sempre, in studio non mancano il ... iodonna.it

Stasera tutto è possibile, De Martino ‘prenota’ ancora il record di ascolti (grazie alla concorrenza). Cosa vedremo staseraQuesta sera, alle 21.20 su Rai 2, è pronto a tornare il comedy show più irriverente (e amato) della televisione italiana. Tra gli ospiti Nuzzo, Di Biase e Di Benedetto. libero.it

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