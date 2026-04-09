Repubblica | De Laurentiis cittadinanza onoraria a luglio e il Maradona torna in corsa per Euro2032

A circa un mese dall’assegnazione della cittadinanza onoraria prevista per luglio, si parla anche di un possibile ritorno in corsa per la fase finale di un importante torneo continentale. Nel frattempo, si rafforzano i legami tra due luoghi, uno in California e l’altro a Napoli, attraverso eventi e iniziative che coinvolgono figure di spicco del mondo sportivo e culturale. La vicenda mette in evidenza un rapporto consolidato tra passato e presente, tradizione e innovazione.

"> Dalla California a Napoli, nel segno di un legame sempre più forte. Come racconta Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, Aurelio De Laurentiis è diventato cittadino onorario di Los Angeles, un riconoscimento ricevuto durante la première del docufilm “AG4IN” dedicato allo scudetto azzurro. Pasquale Tina, su la Repubblica Napoli, sottolinea come l’onorificenza consegnata dalla sindaca Karen Bass rappresenti una naturale conseguenza del percorso del presidente, diviso tra cinema e calcio. LOS ANGELES PREMIA ADL Secondo Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, la cerimonia si è svolta all’Egyptian Theatre di Hollywood, luogo simbolico per De Laurentiis. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “De Laurentiis, cittadinanza onoraria a luglio e il Maradona torna in corsa per Euro2032” Leggi anche: Manfredi: «Maradona, possibile sub-commissario. Cittadinanza onoraria a De Laurentiis: tempi maturi» Stadio Maradona, Manfredi: “Progetto va avanti”. Cittadinanza onoraria a De LaurentiisCittadinanza onoraria a De Laurentiis, Manfredi assicura: "Concorderemo presto la data". Temi più discussi: Manfredi: Presto la cittadinanza onoraria di Napoli a De Laurentiis; Aurelio De Laurentiis riceve la cittadinanza onoraria di Los Angeles; Manfredi: 'Presto cittadinanza onoraria a De Laurentiis. Io commissario per lo stadio? Possibile'; Repubblica: De Laurentiis, cittadinanza onoraria a luglio e il Maradona torna in corsa per Euro2032. Repubblica: De Laurentiis, cittadinanza onoraria a luglio e il Maradona torna in corsa per Euro2032Dalla California a Napoli, nel segno di un legame sempre più forte. Come racconta Pasquale Tina su la Repubblica Napoli, Aurelio De Laurentiis è diventato cittadino onorario di Los Angeles, un riconos ... napolipiu.com Napoli, Manfredi: Presto la cittadinanza onoraria a De LaurentiisSub-commissario per il Maradona in vista di Euro 2032? C'è questa possibilità. Non è stato ancora definito nulla a livello nazionale. Noi stiamo andando avanti con la progettazione dello stadio, siam ... napoli.repubblica.it ULTIM'ORA: Press TV iraniana afferma che lo Stretto di #Hormuz è stato "completamente chiuso" e le petroliere sono costrette a fare inversione. Per la leadership rimasta ancora in piedi della repubblica islamica, l'ostilità verso l'America non è una merce di sc x.com la Repubblica. . Morsi e pugni al volto, il neonato di 9 giorni ancora in braccio. La centrale operativa segnala la richiesta di aiuto alla gazzella della stazione di Ischia. I carabinieri arrivano sul posto. La vicenda è l’epilogo di una lunga serie di violenze subìte. L - facebook.com facebook