De Laurentiis sogna un acquisto da un’altra big italiana!

Il Napoli si prepara a chiudere la stagione con l’obiettivo di consolidare il quarto posto in classifica, fondamentale per ottenere la qualificazione in Champions League. Dopo la sconfitta a Parma e la vittoria dell’Inter a Como, la squadra si concentrerà sulle ultime partite, mentre il presidente pensa a un possibile acquisto di un giocatore proveniente da un’altra grande squadra italiana. La stagione si avvicina alla conclusione con diversi scenari ancora aperti.

Il finale di stagione del Napoli, dopo il passo falso a Parma e la vittoria dell’Inter a Como, servirà soprattutto per blindare il quarto posto utile per qualificarsi in Champions League. Poi, in estate, dopo la consueta riunione tra De Laurentiis e Antonio Conte per capire se ci sono i margini per andare avanti, si progetterà la prossima stagione. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Davide Frattesi, centrocampista da tempo accostato al club partenopeo. Negli ultimi giorni sono emerse nuove indiscrezioni secondo cui il giocatore potrebbe restare in Italia, rinunciando a un eventuale trasferimento in Premier League. Frattesi, infatti, è alla ricerca di maggiore continuità e spazio in campo, condizioni che finora non ha trovato pienamente all’Inter.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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