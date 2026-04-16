Carnevali replica a De Laurentiis | Idee che non condivido assolutamente Poi sulla cessione di Muharemovic | Da una big italiana o di Premier i valori cambiano

L'amministratore delegato del Sassuolo ha risposto alle dichiarazioni di De Laurentiis, affermando di non condividere affatto le sue idee. Successivamente, ha commentato la possibile cessione di Muharemovic, sottolineando che il valore di un calciatore può variare a seconda se la proposta proviene da una grande squadra italiana o da una formazione di Premier League. Le sue parole sono state pronunciate in un'intervista, senza ulteriori dettagli sui contorni delle questioni.

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