De Bruyne resta | Il contratto non è in discussione

Kevin De Bruyne ha confermato che il suo contratto non è in discussione e che rimarrà nella squadra. Questa dichiarazione arriva dopo le voci di possibili cambiamenti legati alla permanenza dell’allenatore Antonio Conte. Il centrocampista belga ha affermato pubblicamente che il suo impegno con il club è stabile e che non ci sono piani di trasferimento in atto. La situazione contrattuale di De Bruyne rimane quindi definita.

Il futuro di Kevin De Bruyne non sembra legato a quello di Antonio Conte. Anche se sulla panchina del Napoli dovesse cambiare qualcosa, il destino del centrocampista belga non sarebbe in discussione. Il club, infatti, considera ancora centrale il suo ruolo nel progetto tecnico. È questa la linea indicata da La Gazzetta dello Sport. Il punto è chiaro: De Bruyne resterà in azzurro almeno per un’altra stagione. La situazione dell’allenatore sarà affrontata a parte. Ma non avrà effetti sulla permanenza del belga, ritenuto una figura chiave nella crescita della squadra e nella qualità del gioco espresso dal Napoli. Nel ragionamento sul presente e sul futuro del club, il peso tecnico di De Bruyne viene considerato troppo importante per immaginare scenari diversi.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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