Cassano | Vergara mi ha impressionato Va dato merito anche ad Antonio Conte che lo sta facendo giocare

Antonio Cassano si è detto impressionato da Vergara, e ha sottolineato che anche Conte sta contribuendo a farlo giocare. L’ex calciatore ha commentato la brutta sconfitta del Napoli in Champions, lodando il giovane talento e riconoscendo il ruolo dell’allenatore nel suo impiego.

Antonio Cassano, a Viva el Futbol, ha così commentato la disfatta del Napoli in Champions. Non sono mancate parole di elogio ad Antonio Vergara. Le parole di Cassano. Ma guarda la partita, io ero convinto fino alla morte che il Napoli avrebbe fatto una grande partita ed ero convinto anche sull’1-0. Ho detto: stasera il Napoli vince, perché vedevo che stava attaccando con otto giocatori nella metà campo a fare pressing. Ha fatto una partita meravigliosa, stupenda, contro una squadra forte, campione del mondo. È la prima squadra campione del mondo nella storia, quest’anno è diventata campione del mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Antonio Vergara, protagonista nel match tra Napoli e Sassuolo, ha condiviso le sue impressioni dopo la partita.

C’è delusione per l’eliminazione dalla Champions League, ma non per quanto mostrato in campo. Antonio Conte, ai microfoni della CBS dopo il ko contro il Chelsea, separa con nettezza risultato e prestazione, contestualizzando una serata vissuta in piena e - facebook.com facebook

Quando nel post-partita Antonio Conte ha dichiarato che abbiamo scoperto Vergara grazie alla situazione di emergenza e agli assenti, in un certo senso ha ragione. Nel senso che, nel bene e nel male, gli infortuni sono stati la salvezza di Vergara. Nel 2023, a x.com