David Corenswet | il nuovo Superman diventa Mr Irrelevant nelle foto del film su John Tuggle

Nel film biografico diretto da Jonathan Levine, un nuovo Superman viene ritratto in alcune foto pubblicate online. La pellicola, in uscita a Natale nei cinema americani, racconta la vita di un giocatore di football deceduto all’età di 25 anni. Tra le immagini, l’attore protagonista interpreta il ruolo del personaggio principale, mentre altre foto mostrano scene della produzione. La storia si concentra sulla breve vita del giocatore e sulla sua carriera sportiva.

A Natale arriverà nei cinema americani il progetto biografico, diretto da Jonathan Levine, sul giocatore di football morto a soli 25 anni. David Corenswet, prima di tornare a interpretare l'eroico Superman nel sequel diretto da James Gunn, è diventato Mr. Irrelevant nel nuovo film diretto da Jonathan Levine. L'attore è ritratto nel ruolo del campione di football John Tuggle nelle prime foto del progetto biografico. La trasformazione di Corenswet Il film Mr. Irrelevant, in arrivo nelle sale americane a Natale, si ispira alla storia vera dello sportivo. John Tuggle, nel 1983, è stato l'ultimo a essere stato scelto dalle squadre del campionato NFL.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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