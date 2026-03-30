DC Studios ha diffuso un breve teaser che anticipa il trailer ufficiale di Supergirl, il cui rilascio è previsto per domani. Nel video si vede un’immagine del nuovo Superman interpretato da David Corenswet, mentre l’attrice Milly Alcock si prepara a interpretare Kara Zor-El. L’attesa per il debutto della serie continua a crescere tra i fan.

L’attesa per il debutto di Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El sta per finire. DC Studios ha rilasciato un breve ma densissimo teaser che anticipa l’uscita del trailer ufficiale di Supergirl, prevista per la giornata di domani. Nella clip in questione vediamo l’amato super-cane Krypto aggirarsi in una stanza disordinata, mentre in sottofondo risuona la voce di Clark Kent (David Corenswet). Superman appare brevemente su uno schermo televisivo mentre lascia un messaggio preoccupato alla cugina: “Ehi, sono Clark. Sono preoccupato. ci manchi. Volevo solo sapere quando pensi di tornare”. Un momento intimo che sottolinea il legame tra i due kryptoniani prima che l’azione si sposti sul costume della supereroina e sulla sua determinazione, sottolineata da un iPod a tutto volume. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Supergirl: il nuovo teaser anticipa il trailer e mostra il Superman di David Corenswet

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