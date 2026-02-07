Corenswet da Superman a football | la storia di un atleta da ultimo a leggenda nel nuovo film Paramount
David Corenswet, l’attore che ha appena interpretato Superman, si prepara a cambiare ruolo. Questa volta lascia il mantello rosso e si immerge nel mondo del football americano. Pronto a vestire i panni di John Tuggle, Corenswet si cimenta in una storia di rinascita, passando da un personaggio di supereroe a una vera leggenda sportiva.
David Corenswet, l’attore che ha appena debuttato nel ruolo di Superman, si prepara a una trasformazione radicale, abbandonando il mantello rosso per calarsi nei panni di John Tuggle, la figura che ha incarnato lo spirito di resilienza e ribellione nel mondo del football americano. Il film biografico, attualmente senza un titolo definitivo, è programmato per il debutto nelle sale il 25 dicembre 2026, una data che lo pone in diretta competizione con l’attesissimo “Werwulf” di Robert Eggers, e rappresenta un’audace scommessa per Paramount, che punta sulla forza di una storia vera capace di toccare le corde più profonde dello spettatore.🔗 Leggi su Ameve.eu
