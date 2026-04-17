In una recente puntata, il Dott. Fiorella ha spiegato come monitorare i dati fisiologici durante l’attività sportiva per prevenire l’overtraining. Sono stati discussi aspetti come la frequenza cardiaca, la soglia anaerobica e l’importanza di ascoltare il proprio corpo. Si è parlato di come interpretare i segnali che il corpo invia e di quali parametri tenere sotto controllo per mantenere un equilibrio tra allenamento e recupero.

“Ti sei mai chiesto perché, nonostante i chilometri, i tuoi tempi restano fermi? O come i grandi campioni riescano a sfidare i limiti del cuore senza superare la soglia del rischio? Nella puntata N. 14 di Run2u, abbiamo l’onore di ospitare il Dott. Pierluigi Fiorella. Non solo un medico, ma l’uomo che per decenni ha monitorato il battito dei più grandi atleti azzurri. Insieme a lui, entriamo “sotto il cofano” del runner: dai dati cardiaci alla verità sulla biochimica, fino a come la scienza può salvarti dall’overtraining. Non è solo teoria, è la mappa per la tua prossima sfida. Buona visione e. testa al cuore! ” Descrizione: Bentornati su Run2u! In questa Puntata N.🔗 Leggi su Oasport.it

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Dati Fisiologici e Performance: Come evitare l’overtraining con il Dott. Fiorella

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