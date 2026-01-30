tributo a fiorella mannoia con la performance di sandra smerdel

Questa sera al circolo Arci di Bonelle si è tenuto un tributo a Fiorella Mannoia con una performance di Sandra Smerdel. Nel locale, che ha recentemente riaperto con una nuova gestione, si susseguono iniziative ogni sera: musica, corsi di ballo, burraco e giochi da tavolo attirano tanti partecipanti. La serata si è svolta tra risate e musica, dimostrando come il circolo stia diventando un punto di ritrovo sempre più vivo nel quartiere.

Nuova gestione del bar e tantissime iniziative al circolo Arci di Bonelle: tutte le sere animazione, corsi di ballo, burraco e giochi da tavolo. L’obiettivo di questa nuova impostazione è stimolare l’aggregazione e trascorrere qualche ora in compagnia, anche facendo uno spuntino serale o un aperitivo. Come ogni venerdì anche stasera canzoni e karaoke, ma per una volta ci sarà un’ effervescente animatrice: Sandra Smerdel, cantante amatoriale e grande appassionata di Fiorella Mannoia, che introdurrà con una sua performance l’appuntamento dal titolo "M’annoia, ma non troppo". "La nostra intenzione è riuscire a portare un po’ di allegria e condividere passioni e hobby – ha spiegato Giovanna Magrini, la vulcanica responsabile della gestione del bar – abbiamo iniziato a dare spazio alle iniziative che coinvolgono le persone della frazione e da un paio di settimane hanno cominciato a raggiungerci anche persone da tutta la provincia, per esempio per i giochi da tavolo tutti i martedì o amanti del burraco, per il quale viene un’insegnante apposta il giovedì per chi non lo conosce ancora ed è desideroso di imparare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

