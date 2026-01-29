Fiorella Mannoia in concerto all' Arena del Mare con Fiorella canta Fabrizio e Ivano | Anime Salve

Fiorella Mannoia torna a esibirsi dal vivo e lo fa con un tributo speciale a Fabrizio De André e Ivano Fossati. La cantante si esibirà all’Arena del Mare con il suo nuovo show “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, che partirà proprio dalla città di Genova, terra natale dei due grandi autori italiani. L’appuntamento è previsto per il prossimo giugno, e si preannuncia un concerto carico di emozioni e ricordi, dedicato a due leggende della musica italiana.

Il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia parte da Genova: sarà proprio la Superba, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare infatti il via il prossimo giugno a "Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve". Fiorella Mannoia in concerto all'Arena del Mare con Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve Un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 ... Sarà il super concerto di Fiorella Mannoia Fiorella Sinfonica / live con orchestra a chiudere quest'anno Cortonantiquaria La sera del 6 settembre, tutti in piazza per vivere la raffinatezza e la grinta dell'interprete femminile per eccellenza della canzone d'autore italiana e festeggiare l'intramontabile fascino della ...

